Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Определён тренер года в НБА

Определён тренер года в НБА
Баскетбол / НБА 0

Ник Нерс («Торонто Рэпторс») признан лучшим главным тренером НБА в сезоне-2019/2020, сообщает официальный сайт лиги.

53-летний Ник Нерс помог «Торонто» завоевать первый в истории титул чемпионов НБА в прошлом году. «Рэпторс» заняли второе место в регулярном чемпионате Восточной конференции в нынешнем сезоне, несмотря на потерю форварда Кавая Леонарда. В настоящее время «Торонто» ведёт (3-0) в серии второго раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс».

Нерса поставили на первое место 90 участников голосования из 100. Кроме того, голоса получили тренеры Майк Буденхольцер, Билли Донован, Эрик Споэльстра, Фрэнк Вогель, Тэйлор Дженкинс, Нейт Макмиллан, Брэд Стивенс, Майкл Мэлоун, Док Риверс, Рик Карлайл.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020