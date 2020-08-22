Определён тренер года в НБА

Ник Нерс («Торонто Рэпторс») признан лучшим главным тренером НБА в сезоне-2019/2020, сообщает официальный сайт лиги.



53-летний Ник Нерс помог «Торонто» завоевать первый в истории титул чемпионов НБА в прошлом году. «Рэпторс» заняли второе место в регулярном чемпионате Восточной конференции в нынешнем сезоне, несмотря на потерю форварда Кавая Леонарда. В настоящее время «Торонто» ведёт (3-0) в серии второго раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс».



Нерса поставили на первое место 90 участников голосования из 100. Кроме того, голоса получили тренеры Майк Буденхольцер, Билли Донован, Эрик Споэльстра, Фрэнк Вогель, Тэйлор Дженкинс, Нейт Макмиллан, Брэд Стивенс, Майкл Мэлоун, Док Риверс, Рик Карлайл.