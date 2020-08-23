«Оклахома» в овертайме обыграла «Хьюстон», «Индиана» вновь проиграла «Майами»

Завершился третий матч плей-офф НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и закончилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 119:107.

Самым результативным в составе победителей стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 29 очков. Крис Пол набрал 26 очков. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Джеймс Харден, который принёс в актив своей команды 38 очков.

Таким образом, «Оклахома» одержала первую победу в серии с «Хьюстоном». На данный момент счёт 2-1 в пользу «Хьюстона».

В другом матче «Майами Хит» обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 124:114. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Майами».