«Оклахома» в овертайме обыграла «Хьюстон», «Индиана» вновь проиграла «Майами»
Завершился третий матч плей-офф НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и закончилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 119:107.
Самым результативным в составе победителей стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 29 очков. Крис Пол набрал 26 очков. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Джеймс Харден, который принёс в актив своей команды 38 очков.
Таким образом, «Оклахома» одержала первую победу в серии с «Хьюстоном». На данный момент счёт 2-1 в пользу «Хьюстона».
В другом матче «Майами Хит» обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 124:114. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Майами».
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
23 августа 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 107
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 29, Пол - 26, Жильжо-Александер - 23, Галлинари - 20, Dort - 9, Адамс - 6, Базли - 3, Ноэль - 3, Hervey, Roberson, Бертон, Диалло, Мускала, Надер, Фергюсон, Холл
Хьюстон Рокетс: Харден - 38, Грин - 22, Гордон - 18, Хаус - 15, Ковингтон - 5, Такер - 5, Риверс - 4, Frazier, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Маклемор, Мба а Муте, Уэстбрук, Чендлер
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 августа 2020, суббота. 22:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Батлер - 27, Горан Драгич - 24, Адебайо - 22, Хироу - 20, Робинсон - 15, Краудер - 11, Игуодала - 3, Олиник - 2, Alexander, Vincent, Джонс, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 34, Уоррен - 23, Оладипо - 20, Тёрнер - 15, Холидей - 10, Холидэй - 9, Макдермотт - 2, Сэмпсон - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Макконнелл, Митру-Лонг, Сабонис, Самнер
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