Леброн Джеймс превзошёл Тима Данкана и Клэя Томпсона по важным историческим показателям

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в третьем матче матче первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:108, 2-1 в серии) набрал 38 очков, 12 подборов и 8 передач.
Джеймс реализовал четыре трёхочковых броска за игру, доведя общий показатель дальних попаданий за карьеру в плей-офф до 375. Это позволило ему выйти на третье место в истории, обойдя атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона (374). Первое и второе места в списке снайперов занимают Стефен Карри (470) и Рэй Аллен (385).
Кроме того, победа над «Портлендом» стала 158-й для Леброна в плей-офф. Джеймс опередил легенду «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана (157) и вышел на второе место в истории по количеству выигрышей в постсезоне. Вероятно, Джеймс поднимется на первое место по победам в плей-офф в этом сезоне, поскольку незначительно отстаёт от завершившего карьеру рекордсмена Дерека Фишера (161).
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