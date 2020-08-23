Леброн и Дэвис покорили выдающееся достижение О'Нила и Брайанта

Форвард Леброн Джеймс и центровой Энтони Дэвис стали первыми одноклубниками в «Лос-Анджелес Лейкерс», которые набрали 25 очков и 10 подборов в матче плей-офф после Коби Брайанта и Шакила О'Нила в седьмой игре финала Западной конференции 2002 года с «Сакраменто Кингз».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялась третья встреча серии плей-офф Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче со счётом 116:108 одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» и повели в серии – 2-1.



Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 38 очков, 12 подборов и 8 передач. Ещё одним дабл-даблом в составе номинальных гостей отметился форвард Энтони Дэвис – 29 очков, 11 подборов и 8 передач.

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