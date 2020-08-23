Игроки «Майами» повторили впечатляющий рекорд Леброна, Уэйда и Боша

«Майами Хит» обыграл «Индиану Пэйсерс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА со счётом 124:114. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Майами Хит».

В составе «Майами» сразу четыре баскетболиста набрали 20 или более очков, что является повторением рекорда на стадии плей-офф в истории франшизы. Второй подобный случай произошёл в пятой игре финала НБА 2012 года, когда «Хит» завоевали чемпионский титул, обыграв «Оклахома-Сити Тандер».

Джимми Батлер (27 очков), Горан Драгич (24), Бам Адебайо (22) и Тайлер Хирро (20) отличились высокой результативностью по итогам матча с «Индианой». В 2012 году аналогичный показатель покорили Леброн Джеймс (26 очков), Крис Бош (24), Майк Миллер (23) и Дуэйн Уэйд (20).