Скотти Пиппен в шутливой форме объяснил, как сдержать Янниса Адетокунбо

6-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» и 2-кратный олимпийский чемпион в составе сборной США Скотти Пиппен выразил мнение о том, как можно остановить 25-летнего греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, выделяющегося своим ярким дриблингом и безупречными проходами сквозь защиту соперников. Об этом информирует FadeAway World.
Яннис Адетокунбо — один из самых атлетичных игроков, которых когда-либо видела лига. Ему не нужно делать больше трёх обводок, чтобы пройти от половины паркета к краю, и как только он оттолкнётся, его просто невозможно сдержать.
Он много работал над своим мастерством, работой ног и движениями, и в последнее время его спин-мув и данк стали одними из самых смертоносных в лиге. Многие считают, что просто нет способа помешать ему сделать то, что он хочет.
Вот почему ребята из ESPN's The Jump пытались узнать у опытного защитника, как вообще можно попытаться остановить это движение. Они спросили Скотти Пиппена, одного из величайших защитников, как можно сделать это, и его резкий ответ не вдохновил ведущих: «Нужно успеть совершить жёсткий фол. Вот и всё», — смеясь, сказал Пиппен.
Яннис в настоящее время набирает в среднем 29,5 очка за игру.
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