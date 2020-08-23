ЦСКА подколол «Локомотив-Кубань» из-за внешнего вида новичка Кроуфорда
Пресс-служба ЦСКА подколола «Локомотив-Кубань» из-за внешнего вида новичка краснодарской команды Джордана Кроуфорда.
На странице «железнодорожников» в «Инстаграме» появилась видео, посвящённое прилёту в Краснодар новичка Джордана Кроуфорда. Американец даёт интервью в бейсболке, с которой не снята бирка.
«Бирка на кепке – новый тренд?», — написали представители пресс-службы ЦСКА в комментариях к видео. Подписчики «Локомотива» быстро нашлись с ответом и отметили, что такая манера ношения головного убора популярна в США уже достаточно давно.
Соответствующий пост доступен на странице «Локомотива-Кубань» в социальной сети «Инстаграм».
27-й номер драфта НБА Кроуфорд провёл в НБА в общей сложности шесть сезонов.
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