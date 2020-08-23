Тейтум покорил выдающееся достижение Брайанта в день его 42-го дня рождения

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» набрал 28 очков и совершил 15 подборов. Тейтум стал первым 22-летним баскетболистом с подобной статистикой со времён Коби Брайанта в 2001 году.



Напомним, сегодня, 24 августа, Коби Брайанту исполнилось бы 42 года.



Победу в матче одержали номинальные гости игроки «Бостона» — 110:106 — и выиграли серию со счётом 4-0. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кемба Уокер, набравший 32 очка, совершивший 4 подбора и отдавший 4 результативной передачи.



В составе «Филадельфии Севенти Сиксерс» дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Ещё один дабл-дабл на счету Эла Хорфорда — он набрал 12 очков и совершил 10 подборов. 20 очков набрал Тобиас Харрис. По 14 очков набрали Джош Ричардсон и Шейк Милтон.