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«Торонто» обыграл «Бруклин» в четвёртом матче серии и вышел в полуфинал конференции

«Торонто» обыграл «Бруклин» в четвёртом матче серии и вышел в полуфинал конференции
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс». Матч завершился победой «Рэпторс» со счётом 150:122. Таким образом, канадская команда выиграла четвёртый матч серии подряд и вышла в полуфинал конференции.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Норман Пауэлл, набравший 29 очков и сделавший 5 подборов. Второй — испанский центровой Серж Ибака, записавший на свой счёт дабл-дабл: 27 очков, 15 подборов. Самым результативным игроком «Бруклина» стал лёгкий форвард Карис ЛеВерт, в активе которого 35 очков и 6 подборов.

В полуфинале Восточной конференции «Рэпторс», действующие чемпионы НБА, сыграют с «Бостон Селтикс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
24 августа 2020, понедельник. 01:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 150
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 35, Джонсон - 13, Муса - 12, Луваву-Кабарро - 11, Темпл - 10, Андерсон - 9, Аллен - 8, Куруч - 8, Кьоцца - 6, Мартин - 4, Томас - 4, Холл - 2, Кроуфорд, Харрис
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 29, Ибака - 27, Сиакам - 20, Дэвис - 14, Томас - 12, Ануноби - 10, Ванвлит - 9, Джонсон - 9, Марк Газоль - 9, Холлис-Джефферсон - 4, Буше - 3, Лоури - 2, Уотсон - 2, Бриссетт, Маккоу, Миллер, Эрнандес
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