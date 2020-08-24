«Торонто» обыграл «Бруклин» в четвёртом матче серии и вышел в полуфинал конференции

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс». Матч завершился победой «Рэпторс» со счётом 150:122. Таким образом, канадская команда выиграла четвёртый матч серии подряд и вышла в полуфинал конференции.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Норман Пауэлл, набравший 29 очков и сделавший 5 подборов. Второй — испанский центровой Серж Ибака, записавший на свой счёт дабл-дабл: 27 очков, 15 подборов. Самым результативным игроком «Бруклина» стал лёгкий форвард Карис ЛеВерт, в активе которого 35 очков и 6 подборов.

В полуфинале Восточной конференции «Рэпторс», действующие чемпионы НБА, сыграют с «Бостон Селтикс».