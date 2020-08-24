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51 очко Митчелла помогло «Юте» обыграть «Денвер»

51 очко Митчелла помогло «Юте» обыграть «Денвер»
Баскетбол / НБА 0

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Юта Джаз» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 129:127

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 51 очко. Майк Конли принёс в копилку своей команды 26 очков. Лучшей результативностью в составе «Денвера» отличился Джамал Маррей, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 11 подборов. Никола Йокич записал в свой актив 29 очков.

Таким образом, счёт стал 3-1 в пользу «Юты» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 26 августа, начало – в 01:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 августа 2020, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
129 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Митчелл - 51, Конли - 26, Кларксон - 24, Гобер - 17, Ньянг - 5, О'Нил - 4, Брэдли - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Инглс, Мудиай, Они, Уильямс-Госс
Денвер Наггетс: Маррей - 50, Йокич - 29, Миллсэп - 16, Грант - 12, Портер - 9, Моррис - 7, Крэйг - 2, Пламли - 2, Bol, Бартон, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Харрис, Чанчар
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