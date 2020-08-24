51 очко Митчелла помогло «Юте» обыграть «Денвер»

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Юта Джаз» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 129:127

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 51 очко. Майк Конли принёс в копилку своей команды 26 очков. Лучшей результативностью в составе «Денвера» отличился Джамал Маррей, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 11 подборов. Никола Йокич записал в свой актив 29 очков.

Таким образом, счёт стал 3-1 в пользу «Юты» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 26 августа, начало – в 01:30 мск.