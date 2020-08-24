Определена первая пара второго раунда плей-офф НБА

«Торонто Рэпторс» встретится с «Бостон Селтикс» во втором раунде плей-офф НБА. «Торонто» и «Бостон» всухую выиграли серии первого раунда «Бруклин Нетс» и «Филадельфией Сиксерс» соответственно.
Ранее на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс». Матч завершился победой «Рэпторс» со счётом 150:122. Таким образом, канадская команда выиграла четвёртый матч серии подряд и вышла в полуфинал конференции.
Также на «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась четвёртая встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости игроки «Бостона» — 110:106 — и выиграли серию со счётом 4-0.
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