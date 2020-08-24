Впервые в истории НБА два игрока разных клубов набрали 50 и более очков в плей-офф
Завершился четвертый матч серии плей-офф НБА, в котором «Юта Джаз» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 129:127.
В этой игре защитник «Юты» Донован Митчелл записал в свой актив 51 очко. Разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Маррей принёс в копилку своей команды 50 очков, а также сделал 11 подборов. Таким образом, впервые в истории НБА два игрока разных клубов набрали 50 и более очков в плей-офф, сообщается в «твиттере» StatMuse.
На данный момент счёт 3-1 в пользу «Юты» в серии до четырёх побед.
Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 26 августа, начало – в 01:30 мск.
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