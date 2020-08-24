«Торонто» потерял Лоури перед вторым раундом плей-офф НБА

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури не смог доиграть четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс» (150:122) из-за травмы левой стопы, сообщается в «твиттере» TSN Sports.

Лоури покинул площадку в первой половине встречи после контакта с баскетболистом «Бруклина» Крисом Чиоззой. Разыгрывающий «Рэпторс» хромал при уходе с паркета, после чего покинул арену, чтобы пройти диагностическое медицинское обследование. Главный тренер «Рэпторс» Никс Нерс заявил, что Лоури предстоит сделать МРТ-обследование, которое прояснит степень серьёзности травмы.



«Торонто» всухую выиграл серию с «Бруклином» (4-0). Во втором раунде плей-офф действующие чемпионы НБА встретятся с «Бостон Селтикс», которые тоже всухую обыграли «Филадельфию Сиксерс».