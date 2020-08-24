«Торонто» потерял Лоури перед вторым раундом плей-офф НБА

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури не смог доиграть четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс» (150:122) из-за травмы левой стопы, сообщается в «твиттере» TSN Sports.
Лоури покинул площадку в первой половине встречи после контакта с баскетболистом «Бруклина» Крисом Чиоззой. Разыгрывающий «Рэпторс» хромал при уходе с паркета, после чего покинул арену, чтобы пройти диагностическое медицинское обследование. Главный тренер «Рэпторс» Никс Нерс заявил, что Лоури предстоит сделать МРТ-обследование, которое прояснит степень серьёзности травмы.
«Торонто» всухую выиграл серию с «Бруклином» (4-0). Во втором раунде плей-офф действующие чемпионы НБА встретятся с «Бостон Селтикс», которые тоже всухую обыграли «Филадельфию Сиксерс».
- 24 августа 2020
-
09:01
-
08:55
-
08:50
-
08:46
-
08:37
-
08:37
-
08:31
-
08:25
-
08:11
-
07:21
-
07:14
-
06:55
-
06:53
-
06:43
-
06:30
-
04:15
-
01:48
-
00:54
- 23 августа 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:41
-
21:04
-
19:54
-
18:53
-
18:43
-
17:50
-
16:46
-
14:48
-
13:48
-
12:47
-
11:59
-
10:30
-
09:39
-
08:38
-
07:56