Кириленко: российскому баскетболу не нужен хайп

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что российский баскетбол нуждается в оздоровлении и ему не нужен хайп, связанный с негативными моментами.

«Один момент, который очень важен для меня лично, это оздоровление баскетбола, как игры. Мы максимальным образом уходим от всяких судейских историй, договорных матчей, боремся с этим. Огромная победа — на законодательном уровне удалось реализовать инициативу по запрету ставок на детский баскетбол.

Часто слышишь, как же так, чем больше скандалов, интриг, расследований, тем больше хайп. Я говорю, нам не нужно такое внимание, такой хайп. Может, у другого президента отличное мнение. Я хочу, чтобы баскетбол был чистым видом спорта. Чтобы мамы и папы, приводящие своих детей в секции, понимали, что отдают ребёнка в хорошую, прекрасную игру, где нет место какой-то грязи», — сказал Кириленко в интервью телеканалу «Россия 24»