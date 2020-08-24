Тайрон Лю, Дэйв Йоргер и ещё два специалиста претендуют на место Брауна в «Филадельфии»

Вчера, 23 августа, «Филадельфия Сиксерс» покинула розыгрыш плей-офф НБА, уступив в четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Бостон Селтикс» со счётом 0-4.
Ожидается, что такой результат приведёт к увольнению наставника пенсильванцев Бретта Брауна. Издание The Athletic уже назвало имена главных кандидатов на пост главного тренера «Филадельфии». В их число входят экс-тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю, ныне входящий в штаб «Лос-Анджелес Клипперс», ассистент самого Бретта Брауна Име Удока, экс-наставник «Мемфиса» и «Сакраменто» Дэйв Йоргер, а также тренер команды университета Виллануэвы Джей Райт.
Бретт Браун возглавляет «Филадельфию Сиксерс» с 2013 года. Специалист пережил с командой полную перестройку состава. В нынешнем сезоне он лишь третий раз сумел вывести коллектив в плей-офф. Дважды команда вылетала в полуфинале конференции.
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