Леброн — о вспыхнувшем протесте в США после ранения темнокожего: мы хотим справедливости

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на инцидент в штате Висконсин (США), где полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.



«И вы удивляетесь, почему мы говорим о полиции то, что говорим. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что это такое?! Это точно ещё один темнокожий мужчина. Эта чушь такая неправильная и такая грустная. Жалко пострадавшего, его семью и наших людей. Мы хотим справедливости», — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

Полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались протесты. Активисты прошли маршем к зданию полиции. Протестующие жгли автомобили, подожгли магазин подержаных автомобилей и ресторан. Офицеры применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. В городе ввели комендантский час. Стрелявших в Блейка полицейских отправили в административный отпуск. Блейк находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе спровоцировало массовые протесты в США под лозунгом «Жизни темнокожих имеют значение».