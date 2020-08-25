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«Филадельфия» готовится к масштабным изменениям после увольнения главного тренера

«Филадельфия» готовится к масштабным изменениям после увольнения главного тренера
Баскетбол / НБА 0

«Филадельфия Сиксерс» уволила главного тренера Бретта Брауна, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. на своей странице в «Твиттере».

Увольнение Брауна прогнозировалось после быстрого и разочаровывающего вылета «Филадельфии» в первом раунде плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» (0-4). «Сиксерс» впервые проиграли серию «Бостону» всухую после 17 противостояний с принципиальным соперником в плей-офф.

Отставка Брауна станет первым из множества изменений в организации. Источники ESPN сообщают, что руководство «Сиксерс» изучит изменения в структуре фронт-офиса. Ожидается, что генеральный менеджер Элтон Брэнд продолжит курировать баскетбольные операции организации, несмотря на ряд принятых неудачных решений.

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