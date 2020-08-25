В США создали петицию с требованием отправить Пола Джорджа за границу

Болельщики «Лос-Анджелес Клипперс» создали петицию с требованием отправить форварда Пола Джорджа играть за границу, сообщает Fadeaway World.
«Обществу больше не нужно, чтобы Пол Джордж играл в НБА», – утверждается в тексте петиции.
Петицию уже подписали более 5 000 человек, хотя создатели ставили цель получить 1 000 подписей.
Джордж проваливает серию первого раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс», набирая 11,3 очка при точности 21% с игры и 16% из-за дуги.
«Если бы я забивал броски, эта серия могла бы быть немного другой. Конечно, это очевидный факт. Вот к чему всё сводится. Но нужно отдать «Маверикс» должное. Они играют хорошо, защищаются, забивают броски. Лука Дончич играет феноменально — вы должны отдать ему должное. Однако если бы я лучше бросал, эта серия проходила бы совсем иначе», — заявил Джордж.
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