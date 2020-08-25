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56 очков Шрёдера и Пола помогли «Оклахоме» обыграть «Хьюстон», сравняв счёт в серии

56 очков Шрёдера и Пола помогли «Оклахоме» обыграть «Хьюстон», сравняв счёт в серии
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 4-я встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Матч завершился победой номинальных хозяев паркета – игроков «Оклахомы» – 117:114, счёт в серии стал равным – 2:2.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который был близок к трип-даблу, но оформивший дабл-дабл из 32 очков, 8 подборов и 15 передач. Ещё одним дабл-даблом в составе «Рокетс» отметился форвард Пи Джей Такер – 11 очков, 11 подборов и 1 передача.

Наибольший вклад в победу «Оклахомы» внёс немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, на счету которого 30 очков, 1 подборов и 3 передачи. Его одноклубник — разыгрывающий Крис Пол также провёл результативный матч, набрав 26 очков и совершив 6 подборов и 3 передачи. Единственный дабл-дабл в составе «Тандер» на счету у защитника – Шай Жильжо Александра – 18 очков, 12 подборов и 6 передач.

Следующая встреча между «Хьюстоном» и «Оклахомой» состоится 27 августа. Начало – 01:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 августа 2020, понедельник. 23:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 30, Пол - 26, Жильжо-Александер - 18, Адамс - 12, Dort - 9, Галлинари - 9, Базли - 7, Ноэль - 6, Hervey, Roberson, Бертон, Диалло, Мускала, Надер, Фергюсон, Холл
Хьюстон Рокетс: Харден - 32, Гордон - 23, Хаус - 21, Ковингтон - 14, Такер - 11, Грин - 10, Маклемор - 3, Frazier, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Мба а Муте, Риверс, Уэстбрук, Чендлер
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