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Джеймс Харден установил уникальный антирекорд в истории НБА

Джеймс Харден установил уникальный антирекорд в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (114:117, 2-2) набрал 32 очка, 15 подборов и 8 передач.

Харден — единственный игрок в истории НБА, набравший 30 очков, 15 передач и 5 подборов в проигрышном матче на стадии плей-офф. Ранее во всех 11 случаях игроки при покорении подобной статистической линии побеждали.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».

«Хьюстон» повёл в серии 2-0, после чего потерпел два поражения. Разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук пока не выходил на площадку в противостоянии с «Оклахома-Сити» из-за травмы. Не исключено, что главный тренер «Хьюстона» Майк Д'Антони решил выпустить Уэстбрука на паркет в пятом матче серии, который состоится 28 августа.

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