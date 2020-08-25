Джеймс Харден превзошёл знаменательный показатель Коби Брайанта

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (114:117, 2-2) набрал 32 очка, 15 подборов и 8 передач, сообщает Clutch Points.
Харден реализовал 294-й трехочковый за карьеру в плей-офф и превзошел по этому показателю легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
«Я все время думаю о Коби. Одно его присутствие заставляло вас чувствовать силу. Он повлиял на многих своей игрой в баскетбол», — заявил Харден.
«Хьюстон» повёл в серии 2-0, после чего потерпел два поражения. Разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук пока не выходил на площадку в противостоянии с «Оклахома-Сити» из-за травмы. Не исключено, что главный тренер «Хьюстона» Майк Д'Антони решил выпустить Уэстбрука на паркет в пятом матче серии, который состоится 28 августа.
- 25 августа 2020
-
08:00
-
07:54
-
07:48
-
07:47
-
07:41
-
07:32
-
07:09
-
04:18
-
01:57
-
01:12
-
01:02
-
00:37
-
00:13
-
00:04
- 24 августа 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:08
-
23:05
-
21:35
-
21:22
-
21:16
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:48
-
20:43
-
20:31
-
19:54
-
19:46
-
19:38
-
19:16
-
18:11
-
16:50
-
16:16
-
15:37