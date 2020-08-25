Джеймс Харден превзошёл знаменательный показатель Коби Брайанта

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (114:117, 2-2) набрал 32 очка, 15 подборов и 8 передач, сообщает Clutch Points.



Харден реализовал 294-й трехочковый за карьеру в плей-офф и превзошел по этому показателю легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Я все время думаю о Коби. Одно его присутствие заставляло вас чувствовать силу. Он повлиял на многих своей игрой в баскетбол», — заявил Харден.

«Хьюстон» повёл в серии 2-0, после чего потерпел два поражения. Разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук пока не выходил на площадку в противостоянии с «Оклахома-Сити» из-за травмы. Не исключено, что главный тренер «Хьюстона» Майк Д'Антони решил выпустить Уэстбрука на паркет в пятом матче серии, который состоится 28 августа.