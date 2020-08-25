«Хьюстон» установил новый рекорд в истории НБА

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» исполнили 58 трёхочковых бросков в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

Это новый рекорд по количеству попыток из-за дуги на стадии плей-офф в истории НБА. «Рокетс» побили собственный рекорд (56 трёхочковых), установленный ранее в серии с «Оклахома-Сити». Третий самый высокий результат в истории по числу дальних атак также принадлежит «Хьюстону» (52).

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В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 4-я встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Матч завершился победой номинальных хозяев паркета – игроков «Оклахомы» – 117:114, счёт в серии стал равным – 2:2.