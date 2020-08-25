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Экпе Юдо: Желько Обрадович не смог бы так же тренировать в НБА

Экпе Юдо: Желько Обрадович не смог бы так же тренировать в НБА
Баскетбол / Евролига 0

Экс-центровой «Фенербахче», MVP «Финала четырёх» Евролиги сезона-2016/2017 Экпе Юдо усомнился в способности тренера Желько Обрадовича успешно работать в НБА.

«Отложите в сторону планы и тактику, если вы думаете, что Желько Обрадович смог бы тренировать игроков таким же образом в НБА. Вы сошли с ума, если верите в это! Если не верите мне, то посмотрите на тренеров в НБА и увидите разницу. Вы все наверняка подумали, что я очерняю тренера Обрадовича. Я много раз говорил, что он один из лучших в истории», — написал Юдо на своей странице в «Твиттере».

9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович этим летом покинул «Фенербахче» после семи лет работы в клубе. Обрадович отличается высокой эмоциональностью и часто кричит на подопечных.

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