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О'Нил дал гарантированный прогноз на выступление Джорджа в следующей игре с «Далласом»

О'Нил дал гарантированный прогноз на выступление Джорджа в следующей игре с «Далласом»
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Шакил О'Нил дал прогноз на то, сколько очков наберёт форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж в пятой игре первого раунда плей-офф с «Даллас Маверикс».

Напомним, Джордж подвергся критике за слабую результативность на старте плей-офф. Джордж. В трёх последних матчах он реализовал 21% с игры и 16% из-за дуги.

«Гарантирую, в пятой игре он наберёт 27 очков. Я гарантирую это!» — сказал Шак в выпуске NBA on TNT.

О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году. За карьеру О’Нил реализовал 52,7% штрафных бросков.

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