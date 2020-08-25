Бретт Браун отреагировал на увольнение из «Филадельфии»

Бретт Браун выступил с официальным заявлением после своего увольнения с поста главного тренера клуба НБА «Филадельфия Сиксерс», которым он руководил в течение семи лет.

«В 2013 году меня наняли, чтобы возглавить одну из самых драматичных перестроек в истории спорта. За прошедшие семь лет наши игроки и тренеры эволюционировали и росли, и я хочу выразить глубокую благодарность 102 баскетболистам и наставникам, с которыми поработал за это время.

Я благодарен штабу, что был со мной, за их приверженность общей цели. Меня переполняет чувство гордости от того, что три моих бывших ассистента ныне заслуженно руководят клубами НБА, а один возглавляет серьезную университетскую команду.

Также хочу поблагодарить группу владельцев клуба во главе с Джошем Харрисом и Дэвидом Блитцером, бывшего генерального менеджера Сэма Хинки, ветеранов «Сиксерс», наших страстных болельщиков и, наконец, нынешнего генменеджера Элтона Брэнда, которого я тренировал и на которого работал. Это талантливый человек с характером, клубу повезло с ним. Искренне желаю ему, игрокам и новым тренерам всего наилучшего в их борьбе за чемпионство в НБА», – говорится в заявлении Брауна, опубликованном на странице обозревателя американского издания Sports Illustrated Криса Мэнникса в «Твиттере».