Тренер «Реала» высказался об игре Дончича в НБА

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо никогда не сомневался в потенциале словенского защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича. До перехода в НБА Лука выступал за «Реал», в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в 2018 году.

«Всегда говорил, что Лука — особенный игрок. Он был таким с первого дня, когда приехал в Мадрид. Настоящий „мадридиста“, вне всяких сомнений. Игровой прогресс Дончича трудно остановить. Люди сомневались в Луке, когда он попал в основную команду „Реала“. После этого сомневались, когда перешёл в НБА. Однако знающие Дончича понимают, что он игрок, способный ко всему адаптироваться, и это его лучшее качество. Такие матчи, как воскресный с „Лос-Анджелес Клипперс“, где он забил победный бросок и стал „вирусным“ персонажем по всему миру, говорят об игроке, у которого есть определенный звёздный статус. „Реал“ рад, что его прогресс соответствует нашим ожиданиям», — приводит слова Ласо Eurohoops.