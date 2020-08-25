Тренер «Реала» высказался об игре Дончича в НБА

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо никогда не сомневался в потенциале словенского защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича. До перехода в НБА Лука выступал за «Реал», в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в 2018 году.
«Всегда говорил, что Лука — особенный игрок. Он был таким с первого дня, когда приехал в Мадрид. Настоящий „мадридиста“, вне всяких сомнений. Игровой прогресс Дончича трудно остановить. Люди сомневались в Луке, когда он попал в основную команду „Реала“. После этого сомневались, когда перешёл в НБА. Однако знающие Дончича понимают, что он игрок, способный ко всему адаптироваться, и это его лучшее качество. Такие матчи, как воскресный с „Лос-Анджелес Клипперс“, где он забил победный бросок и стал „вирусным“ персонажем по всему миру, говорят об игроке, у которого есть определенный звёздный статус. „Реал“ рад, что его прогресс соответствует нашим ожиданиям», — приводит слова Ласо Eurohoops.
- 25 августа 2020
-
21:40
-
20:59
-
20:42
-
20:31
-
19:59
-
19:58
-
18:57
-
17:50
-
15:45
-
15:05
-
14:53
-
12:58
-
12:25
-
12:12
-
11:56
-
11:43
-
11:20
-
10:48
-
10:16
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
08:49
-
08:37
-
08:35
-
08:13
-
08:06
-
08:00
-
07:54
-
07:48
-
07:47
-
07:41
-
07:32
-
07:09
-
04:18