Атаман: даже Филу Джексону было бы трудно работать после Желько Обрадовича

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман прокомментировал уход из «Фенербахче» Желько Обрадовича и поделился мыслями о перспективах нового наставника стамбульской команды Игоре Кокошкове.

«Обрадович на протяжении пяти лет делал „Фенербахче“ успешным. Тот факт, что турецкая команда пять лет подряд принимала участие в „Финале четырёх“, значительно повысил престиж турецкого баскетбола. Конечно, в США иногда случается, что тренер работает в одной команде 15–20 лет, но уходы из клубов в Европе — обычное дело.

Обрадович тоже ушёл, как и Слукас, Датоме, Калинич, являвшиеся ключевыми исполнителями «Фенербахче». Что касается Игора Кокошкова, у него нет опыта работы с европейскими клубами, посмотрим, что из этого выйдет. Он победитель последнего Евробаскета. После триумфа со Словенией он на протяжении года возглавлял команду НБА, а сейчас работает в НБА в качестве ассистента. Он ценный тренер. Но ему будет не так-то легко. Даже Филу Джексону было бы трудно работать после Желько Обрадовича", — приводит слова Атамана турецкая редакция Eurohoops.