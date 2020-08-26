Лиллард не сыграет в пятом матче серии плей-офф с «Лейкерс»
Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс», разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард не поможет своей команде в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Лиллард получил повреждение в четвёртом матче серии плей-офф и не смог доиграть ту встречу. МРТ-обследование показало, что у Дэмьена растяжение связок правого колена. Точных сроков возвращение Лилларда в строй не называется.
Ранее орегонцы уже потеряли игрока стартовой пятёрки Зака Коллинза. На данный момент счёт в серии с «Лейкерс» 1-3 в пользу калифорнийцев.
Напомним, среди команд Западной конференции ещё никто себе не обеспечил себе выхода в полуфинал конференции.
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