Лиллард не сыграет в пятом матче серии плей-офф с «Лейкерс»

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс», разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард не поможет своей команде в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Лиллард получил повреждение в четвёртом матче серии плей-офф и не смог доиграть ту встречу. МРТ-обследование показало, что у Дэмьена растяжение связок правого колена. Точных сроков возвращение Лилларда в строй не называется.

Ранее орегонцы уже потеряли игрока стартовой пятёрки Зака Коллинза. На данный момент счёт в серии с «Лейкерс» 1-3 в пользу калифорнийцев.

Напомним, среди команд Западной конференции ещё никто себе не обеспечил себе выхода в полуфинал конференции.