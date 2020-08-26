42 очка Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту», счёт в серии 2-3
Завершился пятый матч четвертьфинала Западной конференции НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Игра состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 117:107.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Джамал Маррей, который записал в свой актив 42 очка. Никола Йокич принёс в копилку своей команды 31 очко. Самым результативным в составе «Юты» стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. Майк Конли и Джордан Кларксон записали в свой актив по 17 очков.
Таким образом, счёт стал 3-2 в пользу «Юты Джаз» в серии до четырёх побед.
Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Ютой Джаз» состоится 27 августа, начало – 23:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 августа 2020, среда. 01:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Маррей - 42, Йокич - 31, Портер - 15, Грант - 13, Крэйг - 5, Миллсэп - 4, Моррис - 4, Дозьер - 3, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дэниелс, Кук, Пламли, Харрис, Чанчар
Юта Джаз: Митчелл - 30, Кларксон - 17, Конли - 17, Инглс - 13, Гобер - 11, О'Нил - 10, Ньянг - 7, Брэдли - 2, Брэнтли, Дэвис, Морган, Мудиай, Они, Райт-Формэн, Такер, Уильямс-Госс
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