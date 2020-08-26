42 очка Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту», счёт в серии 2-3

Завершился пятый матч четвертьфинала Западной конференции НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Игра состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 117:107.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джамал Маррей, который записал в свой актив 42 очка. Никола Йокич принёс в копилку своей команды 31 очко. Самым результативным в составе «Юты» стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. Майк Конли и Джордан Кларксон записали в свой актив по 17 очков.

Таким образом, счёт стал 3-2 в пользу «Юты Джаз» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Ютой Джаз» состоится 27 августа, начало – 23:00 мск.