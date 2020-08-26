Моррис умышленно наступил на травмированный голеностоп Дончича

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис умышленно наступил на травмированный голеностоп защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в пятом матче серии плей-офф НБА, сообщает «Твиттер» NBA Central.

Словенского защитника всю игру беспокоила травма, которую он получил в третьей игре серии с «Клипперс». Моррис совсем немного не дотянулся до голеностопа, а только зацепил кроссовок Дончича, который слетел с ноги защитника «Маверикс».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Победу в матче со счётом 154:111 одержали номинальные хозяева паркета игроки «Клипперс», которые вышли вперёд в серии – 3-2.

