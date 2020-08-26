Маррей установил новый рекорд в истории НБА и покорил достижения Джордана и Дончича

Защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в пятом матче серии серии первого раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» (117:107, 2-3) набрал 42 очка, 8 подборов и 8 передач.
Джамал Мюррей — единственный игрок в истории НБА, который выдал два матча подряд в плей-офф и регулярном чемпионате с результативностью 40 или более очков, не совершив при этом ни одной потери. Джамал набрал 92 очка в двух последних играх, установив рекорд франшизы на данном отрезке в плей-офф и превзойдя Кармело Энтони (74 очка за два матча). Маррей — первый игрок со времён Майкла Джордана в 1993 году, который после матча с результативностью не менее 50 очков в плей-офф сумел в следующей встрече записать себе в актив не менее 40 баллов в графе результативности. Лука Дончич, Трэйси Макгрейди и Мюррей по итогам матча с «Джаз» — единственные игроки в истории, покорившие статистическую линию 40-8-8 в плей-офф в возрасте менее 24 лет.
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