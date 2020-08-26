Журналист — о Леброне: у фанатиков, независимо от цвета кожи, есть общая черта. Невежество

Спортивный журналист Джейсон Уитлок раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Джеймс после очередного случая полицейского насилия в США заявил, что чернокожие в стране напуганы.

«Я – чёрный и я не боюсь. Я не напуган. Как и сам Леброн, он просто врёт. Он и контролирующие его политические силы хотят повергнуть темнокожих в страх. А страх является инструментом для управления людьми. У фанатиков, независимо от цвета кожи, есть общая черта. Невежество. Фанатизм овладел Джеймсом.

У него 40 млн подписчиков в «твиттере». Разве он не должен сперва узнать и оценить информацию? Он должен это сделать до того, как публикует противоречивые комментарии, которые могут спровоцировать гражданские беспорядки.

Он выставляет белых злодеями, основываясь лишь на поведении некоторых из них. Он не должен пользоваться расистской тактикой белых фанатиков», — написал Уитлок в «Твиттере».