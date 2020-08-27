«Барселона» провела первый матч под руководством нового главного тренера

«Барселона» в первом товарищеском матче под руководством нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса обыграла «Андорру» (90:82), сообщает Eurohoops.

В составе «Барселоны» самым результативным стал Пьер Ориола, в активе которого 16 очков. На счету Ника Калатеса 15 очков, Никола Миротич и Брэндон Дэвис набрали по 11 баллов в графе результативности. В составе «Андорры» лучшую результативность показал Хаукур Палсон — 19 очков, Клевин Ханна и Эрик Перес набрали по 11 очков.



Ясикявичюс возглавил «Барселону» в межсезонье-2020, сменив Светислава Пешича. Ранее Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис», который впервые в XXI веке вывел в «Финал четырёх» Евролиги. Ясикявичюс ранее выступал за «Барселону» во время игровой карьеры.