«Барселона» провела первый матч под руководством нового главного тренера
«Барселона» в первом товарищеском матче под руководством нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса обыграла «Андорру» (90:82), сообщает Eurohoops.
В составе «Барселоны» самым результативным стал Пьер Ориола, в активе которого 16 очков. На счету Ника Калатеса 15 очков, Никола Миротич и Брэндон Дэвис набрали по 11 баллов в графе результативности. В составе «Андорры» лучшую результативность показал Хаукур Палсон — 19 очков, Клевин Ханна и Эрик Перес набрали по 11 очков.
Ясикявичюс возглавил «Барселону» в межсезонье-2020, сменив Светислава Пешича. Ранее Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис», который впервые в XXI веке вывел в «Финал четырёх» Евролиги. Ясикявичюс ранее выступал за «Барселону» во время игровой карьеры.
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