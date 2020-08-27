Кантер и Туркоглу отреагировали на бойкот игроков НБА

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер и экс-игрок НБА, а ныне президент Федерации баскетбола Турции Хедо Туркоглу высказались о бойкоте в НБА.

«Нам нужны перемены! Перемены не могут ждать!» — написал Кантер на своей странице в «Твиттере».

«Огромный респект „Милуоки Бакс“, всем остальным командам и игрокам. Я надеюсь, что это определит реальные изменения в НБА», — написал Туркоглу на странице в социальной сети.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.



Первыми игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо „Мэджик“. Пока не известно, как лига отреагирует на такое решение «Милуоки». Перед пятой встречей «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестой матч серии должен состояться 28 августа 2020 года. Кроме того, отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».