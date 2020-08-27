Судьи НБА: в нашей стране назрели более важные вопросы, чем баскетбол

Ассоциация судей НБА опубликовала заявление в связи с бойкотом игроков матчей лиги. Первыми бойкот объявили игроки «Милуоки Бакс», выступившие против полицейского насилия по отношению к чернокожим. Вскоре к акции присоединились и игроки других команд, включая лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Ассоциация судей НБА выражает солидарность с решением игроков о бойкоте матчей в знак протеста против необоснованных убийств афроамериканцев представителями правоохранительных органов. В нашей стране назрели более важные вопросы, чем баскетбол. Мы надеемся, что такое решительное действие приведёт к переменам», — говорится в «твиттере» ассоциации.

23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему мужчине, который садился в машину после того, как пытался разнять поссорившихся женщин. Ранее в США уже проходила волна протеста после того, как полицейские случайно убили при задержании темнокожего мужчину.