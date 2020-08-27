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Евролига поддержала игроков НБА, устроившиз забастовку из-за проблем с расизмом

Евролига поддержала игроков НБА, устроившиз забастовку из-за проблем с расизмом
Баскетбол / Евролига 0

Евролига сообщила, что поддерживает игроков НБА, решивших бойкотировать матчи в знак солидарности с борьбой с расизмом.

«Евролига выступает против любых проявлений расизма или дискриминации, и всякий раз, когда мы сталкивались с подобными ситуациями, к счастью, это случалось не часто, мы осуждали их и предлагали нашу полную поддержку. Что касается ситуации с НБА, у нас нет никаких конкретных комментариев, но мы поддерживаем любые действия, которые НБА и ассоциация игроков могут предпринять в такие сложные моменты», — цитирует пресс-службу Евролиги ТАСС.

Накануне игроки «Милуоки Бакс» отказались выходить на площадку в матче с «Орландо Мэджик» в знак протеста против полицейского насилия в отношении темнокожих…

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