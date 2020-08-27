Быков: у игроков НБА есть позиция, и, если они объединились, это хорошее дело

Бывший разыгрывающий ЦСКА Сергей Быков прокомментировал ситуацию с бойкотом плей-офф НБА со стороны игроков лиги.



«Если все игроки солидарны, то окей. Приятно, что такие инициативы происходят, к тому же видно неравнодушие. У них есть позиция, и, если они объединились, это хорошее дело.



Учитывая привязку к сезону, который и так был остановлен, — выше резонанс, чего они и добиваются. Если использовать это как сильный инструмент, отношусь к этому с понимаем. Тем более звёзды NBA имеют особый вес. Через кого, если не через них, такое озвучивать», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



НБА возобновит сезон 28 августа.



Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.