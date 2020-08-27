Зять Трампа обсудит с Леброном бойкот в НБА

Джаред Кушнер, старший советник и зять президента США Дональда Трампа, намерен связаться с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, чтобы обсудить устроенный баскетболистами лиги бойкот из-за расовой и социальной несправедливости.
«Послушайте, я действительно думаю, что мирный протест имеет право на существование, это имеет значение. Но я считаю, что прямо сейчас нам нужо сделать следующее: убедиться, что мы принимаем гнев людей. Мы должны перейти от лозунгов к конструктивным решениям. Игрокам НБА очень повезло, что у них есть финансовое положение, при котором они могут взять выходной на работе без финансовых последствий для себя», – приводит слова Кушнера ESPN.
Леброн Джеймс является одним из самых активных критиков Трампа в НБА. На осенних президентских выборах Леброн поддержит демократа Джо Байдена.
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