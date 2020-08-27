Названы два игрока НБА, которые убедили всех остальных отказаться от бойкота

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол и форвард «Майами Хит» Андре Игуодала убедили всех остальных баскетболистов НБА отказаться от бойкота, сообщает The Athletic.

Источники сообщают, что президент профсоюза игроков Крис Пол и вице-президент Андре Игуодала всю ночь и во время сегодняшней встречи убеждали баскетболистов лиги увидеть более широкую картину: не только финансовые последствия отказа от игры в оставшейся части сезона, но и потерю платформы, которую они имеют в «пузыре», чтобы продолжать настаивать на изменениях, которые они хотят видеть в стране.

Пол также обсудил сложившуюся ситуацию с главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс» Доком Риверсом. Риверс выступил против отмены сезона.

«Ваш талант — это ваша сила», — сказал тренер на встрече с баскетболистами.