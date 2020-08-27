Названы два игрока НБА, которые убедили всех остальных отказаться от бойкота

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол и форвард «Майами Хит» Андре Игуодала убедили всех остальных баскетболистов НБА отказаться от бойкота, сообщает The Athletic.
Источники сообщают, что президент профсоюза игроков Крис Пол и вице-президент Андре Игуодала всю ночь и во время сегодняшней встречи убеждали баскетболистов лиги увидеть более широкую картину: не только финансовые последствия отказа от игры в оставшейся части сезона, но и потерю платформы, которую они имеют в «пузыре», чтобы продолжать настаивать на изменениях, которые они хотят видеть в стране.
Пол также обсудил сложившуюся ситуацию с главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс» Доком Риверсом. Риверс выступил против отмены сезона.
«Ваш талант — это ваша сила», — сказал тренер на встрече с баскетболистами.
- 27 августа 2020
-
22:17
-
22:16
-
21:34
-
21:22
-
21:22
-
20:33
-
19:55
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:01
-
16:41
-
16:01
-
14:47
-
14:23
-
13:48
-
13:11
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:44
-
11:36
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:52
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:41