Дональд Трамп высказался о бойкоте в НБА

Президент США Дональд Трамп поделился мнением о бойкоте игроков НБА, которые в среду, 26 августа, отказались выходить на матчи плей-офф из-за расовой несправедливости в стране.



«Они стали похожи на политическую организацию, и это нехорошо. Не думаю, что это хорошо для спорта или для страны. Мало что знаю о протесте в НБА. Знаю, что их рейтинги были очень плохими, потому что, честно говоря, люди немного устали от НБА. Но я мало что знаю о протестах», — приводит слова Трампа Eurohoops.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.