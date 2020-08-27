Дональд Трамп высказался о бойкоте в НБА
Президент США Дональд Трамп поделился мнением о бойкоте игроков НБА, которые в среду, 26 августа, отказались выходить на матчи плей-офф из-за расовой несправедливости в стране.
«Они стали похожи на политическую организацию, и это нехорошо. Не думаю, что это хорошо для спорта или для страны. Мало что знаю о протесте в НБА. Знаю, что их рейтинги были очень плохими, потому что, честно говоря, люди немного устали от НБА. Но я мало что знаю о протестах», — приводит слова Трампа Eurohoops.
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
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