Хиллари Клинтон отреагировала на бойкот НБА

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон прокомментировала бойкот игроками НБА матчей плей-офф лиги.

«Мужество и уверенность, которые спортсмены НБА и WNBA продемонстрировали в последние 24 часа, — это Америка в её лучшем проявлении. Они увидели, что происходит что-то неправильное, несправедливое, нечестное, они должны сделать что-то, чтобы это остановить», — написала Клинтон в своём «твиттере».

Напомним, в последние дни в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 26 августа игроки НБА в отказались выходить на матчи плей-офф из-за расовой несправедливости в стране, но позже согласились доиграть сезон.