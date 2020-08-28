Стало известно основное требование Леброна на встрече с владельцами

Стало известно основное требование, которое выдвинул лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на совещании с владельцами клубов НБА, на котором решалось, будет ли продолжен сезон в лиге.
Леброн заявил, что руководителям клубов необходимо направить максимальные ресурсы на продвижение идей социальной справедливости и борьбы с расизмом. Также он сказал, что если руководство лиги продолжит занимать пассивную позицию в этом вопросе, подобные забастовки игроков могут пройти ещё не раз. В то же время Леброн поменял изначальное решение и выступил за продолжение розыгрыша плей-офф НБА.
Напомним, в последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 26 августа игроки НБА в отказались выходить на матчи плей-офф из-за расовой несправедливости в стране, но позже согласились доиграть сезон.
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