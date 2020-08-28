Марк Газоль высказался о ситуации с бойкотом в НБА

Испанский центровой клуба НБА «Торонто Рэпторс» Марк Газоль высказался о бойкоте матчей плей-офф лиги.

«Когда мы приехали в Орландо, у нас была чёткая цель: чтобы люди заметили наши акции во время матчей и заговорили о проблеме расизма. Однако проблема очень глубокая, и наши локальные действия не находят ответа за пределами „пузыря“, и это нас разочаровало», — приводит слова Газоля Eurohoops.

Напомним, в последние дни в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 26 августа игроки НБА в отказались выходить на матчи плей-офф из-за расовой несправедливости в стране, но позже согласились доиграть сезон.