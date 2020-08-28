В пропускающем плей-офф «Голден Стэйт» прояснили позицию по бойкоту в НБА

Генменеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс прокомментировал бойкот игроками НБА матчей плей-офф лиги.



«Я точно знаю, это привлекло внимание людей. В этом есть смысл. Игроки сейчас рискуют. Большинство из них. Вы должны уважать их позицию и стремления. Ситуация очень грустная. Баскетболисты хотят играть. Нужно понимать, что они не легкомысленно относятся к бойкоту, это обдуманный шаг. Полагаете, игроки не хотят выступать в плей-офф? Пойти на подобное для них очень трудно.

Эти ребята всю жизнь мечтают попасть в плей-офф и выиграть чемпионат. То, что они готовы сейчас отказаться от всего этого, о многом говорит. Нужно уважать их позицию. Я надеюсь, что это было посланием для всех нас. Это не та битва, которую игроки могут выиграть в одиночку. Всем нужна помощь. Знаете, именно баскетболисты сейчас рискуют, идя на жертву», — приводит слова Майерса NBAholics.