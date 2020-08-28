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Экс-капитан ЦСКА Хайнс сделал заявление из-за происходящих в США событий

Экс-капитан ЦСКА Хайнс сделал заявление из-за происходящих в США событий
Баскетбол / Евролига 0

Бывший капитан ЦСКА, ныне выступающий за «Милан» Кайл Хайнс обратился к американским баскетболистам по поводу новой волны протестов, связанных с расовой дискриминацией и жестокостью полиции.

«Хочу обратиться ко всем американским баскетболистам и их семьям. Самый простой способ для нас изменить ситуацию и убедиться, что мы услышаны, — это проголосовать! Если мы хотим видеть перемены, нам нужны государственные чиновники, которые способны инициировать их», — написал Хайнс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, США охватила новая волна протестов после того, как 23 августа полицейские в городе Кеноше несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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