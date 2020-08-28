В НБА определились с датами отложенных из-за бойкота матчей плей-офф

Прерванный в результате бойкота игроков розыгрыш плей-офф НБА планируется возобновить 29 августа, утверждает Clutch Points. В этот день должны состояться матчи в сериях «Орландо Мэджик» – «Милуоки Бакс», «Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс». Их планируется провести в субботу.
Отменённые игры «Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс» и «Юта Джаз» – «Денвер Наггетс», а также «Торонто Рэпторс» – «Бостон Селтикс» запланированы на 30 августа.
Игроки НБА накануне проголосовали за продолжение сезона после бойкота матчей плей-офф. Баскетболисты устроили забастовку в знак протеста против жестокости полиции и расовой несправедливости.
Напомним, США охватила новая волна протестов после того, как 23 августа полицейские в городе Кеноше несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
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