Курбанов оценил переход Шенгелии и Милутинова в ЦСКА

Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов рассказал, как игроки московских «армейцев» восприняли переход Торнике Шенгелии и Николы Милутинова.

«Новичков приняли, как и всегда, с распростёртыми объятьями. Все прекрасно знают их возможности — кто такой Торнике Шенгелия, какую роль он играл в системе «Басконии». Равно как и Никола Милутинов, один из лучших центровых Европы на данный момент. Мы рассчитываем на них, на их прекрасную игру за ЦСКА. А с нашей стороны поддерживаем ребят, если они обращаются за советом, помогаем. В плане общения никакого дискомфорта нет — хотя они и новички, но тот же Шенгелия играл вместе и с Фойгтманом, и с Джеймсом, и с Хиллиардом. Всем нам ребята давно знакомы по играм.

Я теперь самый старший, а плюс к этому Хайнс и Воронцевич были капитаном и вице-капитаном команды. Готов к тому, что какие-то из их обязанностей лягут на мои плечи. Но загадывать наперёд, какие именно, мне не очень хочется. Время покажет», — приводит слова Кубанова «Команда России».