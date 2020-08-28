Назван единственный игрок «Лейкерс», который не поддержал Леброна на встрече по бойкоту

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард стал единственным игроком команды, который не последовал акцию форварда Леброна Джеймса на первой встрече игроков НБА по бойкоту плей-офф, сообщает Yahoo Sports.
Ветенар «Майами Хит» Юдонис Хаслем оказал давление на Джеймса и спросил фоврарда «Лейкерс», что тот планирует делать, напомнив ему, что он — лицо лиги, за которым следуют все остальные баскетболисты. Джеймс сказал: «Мы уходим», и вышел из помещения. За ним последовали все товарищи по команде, кроме Ховарда.
Игроки «Клипперс» тоже вышли, присоединившись к акции Леброна. «Лейкерс» и «Клипперс» — единственные из 13 команд, все еще находящихся в «пузыре», которые проголосовали против завершения плей-офф на первой встрече. Уже через день Леброн и «Лейкерс» изменили свою позицию и согласились доиграть сезон.
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