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Леброн — Капернику: стою на колене рядом с тобой, брат

Леброн — Капернику: стою на колене рядом с тобой, брат
Баскетбол / НБА 0

Бывший квотербек «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник написал письмо лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Четыре года назад, 14 августа 2016 года, я начал протестовать против расизма и социальной несправедливости. Искал истину. Ты показал солидарность со мной. Любовь движет нас вперёд. Спасибо, что остаёшься верным», — написал в письме Колин Каперник.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал письмо Каперника в своём «инстаграме».

«Стою на колене рядом с тобой, брат. Спасибо», — написал Джеймс.

В 2016 году Колин Каперник неоднократно выступал против жестокости полицейских. Перед матчами он отказывался вставать во время исполнения гимна США. После него аналогичные акции стали проводить и игроки НБА.

Напомним, розыгрыш НБА возобновится в субботу, 29 августа.

В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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