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Актёр Джеймс Вудс — об отказе бойкота Леброна: его китайским кураторам это не понравилось?

Актёр Джеймс Вудс — об отказе бойкота Леброна: его китайским кураторам это не понравилось?
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый актер Джеймс Вудс пошутил на тему того, как лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс быстро изменил позицию относительно бойкота матчей плей-офф НБА.

«Его китайским кураторам это не понравилось?» — написал Вудс в своём «твиттере».

Напомним, Джеймс на первой встрече баскетболистов лиги выразил твердое убеждение, что сезон-2019/2020 нельзя продолжать. После этого Леброн заявлял, что завершение сезона должно быть в интересах игроков, а на второй встрече вообще не сказал ни слова.

Розыгрыш НБА возобновится в субботу, 29 августа.

В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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